Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту до 3 км

Специалисты в четверг днем зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3 км.

Специалисты в четверг днем зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту до 3 км", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние до 5 км от вулкана. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.

В пресс-службе отметили, что примерно через час после первого выброса последовал еще один. Высота пеплового столба составила 2,5 км, шлейф также распространился на 5 км в юго-восточном направлении.