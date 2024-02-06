Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) мощный пепловый выброс высотой до 4,5 км.

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) мощный пепловый выброс высотой до 4,5 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС Российской академии наук.

"6 февраля 2024 года, 16:40 по камчатскому времени. Вулкан Эбеко: высота пеплового выброса составила около 4, 5 тыс. м над уровнем моря", - рассказали в филиале. Информация о пеплопаде в близлежащих населенных пунктах уточняется.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщала, что 5 февраля Эбеко дважды проявлял активность, но тогда высота пеплового столба достигала всего 2 км. Склоны вулкана и район устья реки Городской были усыпаны пеплом. Специалисты измерили выброшенные пепловые камни. Они достигали 7 мм в длину.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.