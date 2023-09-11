Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км

Вулканологи в понедельник утром зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 3,5 км.

Вулканологи в понедельник утром зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой 3,5 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 3,5 км над уровнем моря", - сказали в управлении.

По информации спасателей, шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до 5 км.

По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.