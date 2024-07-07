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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км Вулканологи РФ зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2 км.
В регионе
7 июля 2024 г. 08:50
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулканологи РФ зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область России) пепловый выброс высотой 2 км.

Как передает Report, об этом сообщается в Telegram-канале института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Эбеко на 2 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 5 км на cевер от вулкана", - говорится в посте.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана.

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