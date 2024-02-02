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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 2 км.
В регионе
2 февраля 2024 г. 07:14
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой до 2 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2 км", - рассказали в управлении. Шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

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Версия на азербайджанском языке Kuril adalarında yerləşən Ebeko vulkanı 2 kilometr hündürlüyə kül püskürüb

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