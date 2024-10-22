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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,8 км

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,8 км Вулканологи во вторник зафиксировали на вулкане Эбеко на севере острова Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 1,8 км.
В регионе
22 октября 2024 г. 09:12
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 1,8 км

Вулканологи во вторник зафиксировали на вулкане Эбеко на севере острова Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 1,8 км.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 1,8 км над уровнем моря. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние более 5 км", - сказали в управлении.

Высота вулкана - 1 156 м. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

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