Вучич ожидает переговоров о вступлении Украины в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич считает, что ЕС начнет переговоры с Украиной о вступлении в союз летом.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что ЕС начнет переговоры с Украиной о вступлении в союз летом.

Как сообщает Report со ссылкой на ГАЗЕТА.RU, об этом он сказал в эфире программы Novi Weekend Jutru на TV Pink.

"Так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле, ожидаю, что она получит большой импульс на своем европейском пути. Думаю, что будут приняты решения о срочном начале переговоров о порядке вступления в ЕС", — сказал он По мнению Вучича, переговоры могут начаться уже в июне.