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Вучич обратился к Эрдогану за поддержкой в ситуации на севере Косова

Вучич обратился к Эрдогану за поддержкой в ситуации на севере Косова Президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обратился с просьбой оказать поддержку в вопросе стабилизации мира в регионе.
В регионе
31 мая 2023 г. 18:13
Вучич обратился к Эрдогану за поддержкой в ситуации на севере Косова

Президент Сербии Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обратился с просьбой оказать поддержку в вопросе стабилизации мира в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду пресс-службой сербского лидера заявлении.

"Президент Эрдоган интересовался текущей ситуацией в Косово и Метохии, а президент Вучич проинформировал его о хронологии событий, которые привели к эскалации насилия против сербов. Он также попросил главу турецкого государства использовать репутацию и влияние своей страны для поддержания мира и стабильности в регионе", - приводит пресс-служба Вучича подробности разговора.

"Президент Вучич пригласил президента Эрдогана посетить Сербию", - отмечается в сообщении. Сербская сторона указывает, что Вучич поздравил Эрдогана с победой на прошедших в Турции президентских выборах, "пожелав ему успешно вести страну по пути развития и в ходе этого срока". "По этому поводу президент Вучич отметил, что Турция является чрезвычайно важным партнером для Сербии не только на двусторонней основе, но и на международной политической арене", - отмечает Белград.

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