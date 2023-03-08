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Вторую очередь нового города под Ашхабадом планируют построить к 2026 году

Вторую очередь нового города под Ашхабадом планируют построить к 2026 году Вторую очередь нового административного центра Ахалского велаята (области) - города Аркадаг - планируют построить в 2023-2026 годах. Соответствующий указ подписал президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, передает в среду официальная газета "Нейтральный
В регионе
8 марта 2023 г. 09:49
Вторую очередь нового города под Ашхабадом планируют построить к 2026 году

Вторую очередь нового административного центра Ахалского велаята (области) - города Аркадаг - планируют построить в 2023-2026 годах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Как пишет издание, документ предписывает администрации Ахалского велаята и Министерству строительства и архитектуры в месячный срок составить генеральный план города Аркадаг, а государственному комитету по строительству провести тендер на строительство соответствующих объектов.

В рамках первой очереди строительства города, которая запланирована к сдаче в этом году, ведется строительство 336 зданий и сооружений, в том числе жилых домов повышенной комфортности, оздоровительно-реабилитационного детского центра с новейшим оборудованием, больниц, средних школ, детских садов, административных зданий, инфраструктурных систем и других инженерных объектов. На втором этапе планируется строительство 415,4 км водопроводных, оросительных, канализационных сетей, систем для стока селевых вод и снижения уровня воды, 62,9 км газопровода, 344,2 км линий электропередачи, 210 км коммуникационных систем, 74,9 км автомобильных дорог.

Строительство города, который располагается в 30 км от Ашхабада, началось в 2019 году по инициативе национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты (Народного совета) Гурбангулы Бердымухамедова.

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