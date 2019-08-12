Второй Каспийский экономический форум планируют провести в Астрахани.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Хочу еще раз поблагодарить наших туркменских друзей за гостеприимство, поздравить с праздником Гурбан байрамы и пригласить всех в Астрахань, где мы планируем провести следующий - второй Каспийский экономический форум", - сказал Медведев в ходе первого Каспийского экономического форума в Туркменистане.

Напомним, в Туркменбаши начал свою работу первый Каспийский экономический форум.