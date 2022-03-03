Второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится сегодня днем

Второй раунд переговоров России с Украиной начнется в четверг примерно в 15:00.

Второй раунд переговоров России с Украиной начнется в четверг примерно в 15:00.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию.

По его словам, переговоры пройдут в Брестской области Беларуси.

Мединский отметил, что Россия планирует обсудить военно-технический, гуманитарный и политический аспекты.

Первый раунд состоялся 28 февраля. Тогда, по словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".