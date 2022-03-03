О нас
Аудио новости

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится сегодня днем

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится сегодня днем Второй раунд переговоров России с Украиной начнется в четверг примерно в 15:00.
В регионе
156
3 марта 2022 г. 13:56
Второй раунд переговоров между Украиной и Россией состоится сегодня днем

Второй раунд переговоров России с Украиной начнется в четверг примерно в 15:00.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию.

По его словам, переговоры пройдут в Брестской области Беларуси.

Мединский отметил, что Россия планирует обсудить военно-технический, гуманитарный и политический аспекты.

Первый раунд состоялся 28 февраля. Тогда, по словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, "стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Rusiya arasında danışıqların saatı məlum olub

Другие новости из категории

Украинские пограничники вышли к российской границе в Сумской области
Украинские пограничники вышли к российской границе в Сумской области
3 марта 2022 г. 14:27
СМИ: В Украине ликвидирован российский генерал-майор ВДВ
СМИ: В Украине ликвидирован российский генерал-майор ВДВ
3 марта 2022 г. 14:25
Данилов: ВСУ вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине
Данилов: ВСУ вышли на линию государственной границы Украины на Сумщине
3 марта 2022 г. 14:21
Лавров: Мы готовы к переговорам, но операцию в Украине продолжим
Лавров: Мы готовы к переговорам, но операцию в Украине продолжим
3 марта 2022 г. 14:06
Путин проведет совещание с членами Совбеза
Путин проведет совещание с членами Совбеза
3 марта 2022 г. 14:05
В Харьковской области в результате обстрелов погибли 34 человека, 285 ранены
В Харьковской области в результате обстрелов погибли 34 человека, 285 ранены
3 марта 2022 г. 13:45
Украинские силы уничтожили российские самолеты и два вертолета
Украинские силы уничтожили российские самолеты и два вертолета
3 марта 2022 г. 13:40
Глава МИД России: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны
Глава МИД России: Запад вынашивает планы насчет ядерной войны
3 марта 2022 г. 13:37
Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном
Армения начинает геодезические работы для строительства железной дороги с Азербайджаном
3 марта 2022 г. 13:00
Ваагн Хачатрян избран новым президентом Армении
Ваагн Хачатрян избран новым президентом Армении
3 марта 2022 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi