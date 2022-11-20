Второй exit-poll: Токаев лидирует на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным exit-poll от института общественной политики партии Amanat, побеждает на внеочередных президентских выборах.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным exit-poll от института общественной политики партии Amanat, побеждает на внеочередных президентских выборах.

Как передает Report со ссылкой на sputnik.kz , он набрал 85,52% голосов избирателей.

По данным института общественной политики партии Amanat, социологическим исследованием были охвачены около 600 избирательных участков в 74 городах и 242 селах страны.

Так, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:

действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции – 85,52%;

экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" – 2,43 %;

Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" – 2,67% ;

Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" – 2,61% ;

Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" – 1,44%;

глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев –1,93%;

против всех – 3,40%.