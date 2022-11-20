Второй exit-poll: Токаев лидирует на выборах президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, по данным exit-poll от института общественной политики партии Amanat, побеждает на внеочередных президентских выборах.
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По данным института общественной политики партии Amanat, социологическим исследованием были охвачены около 600 избирательных участков в 74 городах и 242 селах страны.
Так, кандидаты в президенты набрали следующее число голосов:
действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев от Народной коалиции – 85,52%;
экономист Мейрам Кажыкен от Содружества профсоюзов Казахстана "Аманат" – 2,43 %;
Жигули Дайрабаев от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл" – 2,67% ;
Каракат Абден от республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников" – 2,61% ;
Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения "Казак аналары - дастурге жол" – 1,44%;
глава столичного отделения оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии Нурлан Ауесбаев –1,93%;
против всех – 3,40%.