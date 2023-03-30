Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек

Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе Кызылдаг турецкого города Эрзинджан погибли два, ранен 21 человек.

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В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе Кызылдаг турецкого города Эрзинджан погибли два, ранен 21 человек. Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", автобус, двигавшийся по заснеженной дороге, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. К месту инцидента привлечены бригады скорой помощи и спасатели. Транспортное средство выполняло рейс по маршруту Эрзинджан-Сивас. По предварительной версии, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Профильные ведомства начали расследование. Напомним, что ранее в районе Еркёй турецкого города Йозгат перевернулся междугородний автобус, в результате чего погиб один, пострадали 25 человек. Подпишитесь на наш Telegram канал