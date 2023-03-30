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Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек

Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе Кызылдаг турецкого города Эрзинджан погибли два, ранен 21 человек.
В регионе
30 марта 2023 г. 07:50
Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе Кызылдаг турецкого города Эрзинджан погибли два, ранен 21 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на "Анадолу", автобус, двигавшийся по заснеженной дороге, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

К месту инцидента привлечены бригады скорой помощи и спасатели.

Транспортное средство выполняло рейс по маршруту Эрзинджан-Сивас. По предварительной версии, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

Профильные ведомства начали расследование.

Напомним, что ранее в районе Еркёй турецкого города Йозгат перевернулся междугородний автобус, в результате чего погиб один, пострадали 25 человек.

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Версия на азербайджанском языке Ərzincanda avtobus aşıb, ölənlər var

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