Второе за ночь ДТП с участием автобуса в Турции унесло жизни двух человек

В результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в районе Кызылдаг турецкого города Эрзинджан погибли два, ранен 21 человек.
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К месту инцидента привлечены бригады скорой помощи и спасатели.
Транспортное средство выполняло рейс по маршруту Эрзинджан-Сивас. По предварительной версии, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.
Профильные ведомства начали расследование.
Напомним, что ранее в районе Еркёй турецкого города Йозгат перевернулся междугородний автобус, в результате чего погиб один, пострадали 25 человек.