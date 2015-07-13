​Вторник объявлен в Омской области днем траура

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ 14 июля в Омской области объявлено днем траура по погибшим в результате обрушения казармы учебного центра ВДВ.

Как отмечает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора области Виктор Назаров.

Завтра на территории Омской области будут приспущены государственные флаги и отменены увеселительные мероприятия.

Отметим, что 13 июля в Омске обрушилась казарма учебного центра ВДВ. Из-под завалов удалось извлечь 42-х военнослужащих - 23 из них погибли, 19 помещены в больницу.