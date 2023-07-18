Вся семья Роберта Кочаряна вызвана в прокуратуру по делу о "незаконно нажитом имуществе"

Экс-президент Армении Роберт Кочарян и члены его семьи вызваны 1 августа в Генпрокуратуру по делу о незаконном имуществе.

Экс-президент Армении Роберт Кочарян и члены его семьи вызваны 1 августа в Генпрокуратуру по делу о незаконном имуществе.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщается на сайте официальных объявлений azdarar.am.

Напомним, что решением Антикоррупционного суда от 13 июля 2023 года на основании заявления Генпрокуратуры был наложен арест на имущество второго президента республики Роберта Кочаряна и семи взаимосвязанных с ним лиц (члены семьи - жена, дети, их супруги).

Генпрокуратура настаивает на конфискации 20 единиц недвижимости в Ереване в административных зданиях района Кентрон, двух транспортных средства, доли в 18 иностранных и армянских компаниях, депозитов и ценных бумаг на сумму 1,5 млн долларов, а также около 22 млрд драмов.