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    СМИ: Вся госсистема Армении парализована

    Сотрудники министерств просто убивают время

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Вся государственная система Армении находится в парализованном состоянии. 

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Newsarmenia.

    Издание отмечает, что поскольку общественность узнает о том, что делают министры из новостной ленты их ведомств, то отсутствие новостей означает, что сотрудники просто "убивают время".

    "Особенно после 8 сентября, когда правительство было распущено, оказалось, что в большей части министерств "жизнь остановилась", и они попросту ничего не делают", - пишут авторы заметки.

    Напомним, 8 сентября премьер-министр Армении Овик Абрамян объявил об отставке. 

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