СМИ: Вся госсистема Армении парализована

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Вся государственная система Армении находится в парализованном состоянии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Newsarmenia.

Издание отмечает, что поскольку общественность узнает о том, что делают министры из новостной ленты их ведомств, то отсутствие новостей означает, что сотрудники просто "убивают время".

"Особенно после 8 сентября, когда правительство было распущено, оказалось, что в большей части министерств "жизнь остановилась", и они попросту ничего не делают", - пишут авторы заметки.

Напомним, 8 сентября премьер-министр Армении Овик Абрамян объявил об отставке.