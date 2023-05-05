О нас

ВСУ: Заявление "Вагнер" об уходе из Бахмута связано с внутренним противостоянием

ВСУ: Заявление "Вагнер" об уходе из Бахмута связано с внутренним противостоянием Решение ЧВК "Вагнер" об уходе из украинского города Бахмут связано с внутренним противостоянием.
В регионе
5 мая 2023 г. 16:24
ВСУ: Заявление Вагнер об уходе из Бахмута связано с внутренним противостоянием

Решение ЧВК "Вагнер" об уходе из украинского города Бахмут связано с внутренним противостоянием.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявил BBC представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"У вагнеровцев в Бахмуте не снарядный, а "человеческий" голод". Несмотря на заявления Пригожина атаки в Бахмуте продолжаются, а повар Путина пытается обратить на себя внимание, потому как у вагнеровцев заканчиваются боевики и идет внутреннее противостояние в российском военном руководстве", - отметил он.

По его словам, за минувшие сутки уничтожены 137 военных, 202 ранены, они несут большие потери.

"Интенсивность боев не уменьшается. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая", - сказал Череватый.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna SQ: "Vaqner"in Baxmutdan çıxmaq barədə qərarı daxili qarşıdurma ilə bağlıdır"

Другие новости из категории

Сулейман Сойлу: Президент Турции объединил Восток и Запад
Сулейман Сойлу: Президент Турции объединил Восток и Запад
5 мая 2023 г. 16:45
В Турции проведены первые наземные испытания самолета Troy T200
В Турции проведены первые наземные испытания самолета Troy T200
5 мая 2023 г. 16:41
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
Зеленский встретился с главой МИД Бахрейна
5 мая 2023 г. 16:16
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75
Президент Чехии подарил Зеленскому пистолет CZ 75
5 мая 2023 г. 15:59
СМИ: ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету Кинжал
СМИ: ВСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал"
5 мая 2023 г. 15:49
Акар: Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нашим отношениям
Акар: Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией придаст импульс нашим отношениям
5 мая 2023 г. 14:44
Акар: Идет подготовка к открытию пограничных ворот между Турцией и Арменией
Акар: Идет подготовка к открытию пограничных ворот между Турцией и Арменией
5 мая 2023 г. 14:35
Турецкий министр: Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни для одной страны
Турецкий министр: Открытие Зангезурского коридора не создает угрозы ни для одной страны
5 мая 2023 г. 14:26
Минтранс Турции: По зерновому коридору вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции
Минтранс Турции: По зерновому коридору вывезено свыше 29,5 млн тонн сельхозпродукции
5 мая 2023 г. 14:02
Песков не прокомментировал заявление Пригожина о выходе Вагнер из Бахмута
Песков не прокомментировал заявление Пригожина о выходе "Вагнер" из Бахмута
5 мая 2023 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi