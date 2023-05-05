ВСУ: Заявление "Вагнер" об уходе из Бахмута связано с внутренним противостоянием

Решение ЧВК "Вагнер" об уходе из украинского города Бахмут связано с внутренним противостоянием.

Решение ЧВК "Вагнер" об уходе из украинского города Бахмут связано с внутренним противостоянием.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом заявил BBC представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"У вагнеровцев в Бахмуте не снарядный, а "человеческий" голод". Несмотря на заявления Пригожина атаки в Бахмуте продолжаются, а повар Путина пытается обратить на себя внимание, потому как у вагнеровцев заканчиваются боевики и идет внутреннее противостояние в российском военном руководстве", - отметил он.



По его словам, за минувшие сутки уничтожены 137 военных, 202 ранены, они несут большие потери.

"Интенсивность боев не уменьшается. Я думаю, они и дальше делают все, чтобы захватить Бахмут до 9 мая", - сказал Череватый.