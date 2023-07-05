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ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах к северу и югу от Бахмута

ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах к северу и югу от Бахмута В результате наступательных действий Силы обороны Украины имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.
В регионе
5 июля 2023 г. 10:53
ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах к северу и югу от Бахмута

В результате наступательных действий Силы обороны Украины имеют успех в районе Клещиевки на Бахмутском направлении.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, севернее и южнее города Бахмут украинские войска продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей.

"В районе Клещиевки имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Ковалев.

Украинские СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщили о том, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло 40 боевых столкновений.

"Наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещиевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области", – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Также идет оборона от наступления российских войск у Авдеевки и Марьинки.

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