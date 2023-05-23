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ВСУ за сутки уничтожили 480 российских военных, 40 артсистем и 4 крылатых ракет

ВСУ за сутки уничтожили 480 российских военных, 40 артсистем и 4 крылатых ракет За сутки ВС Украины ликвидировали в сутки 480 российских военнослужащих, а также вертолет, 4 крылатых ракет и 40 артиллерийских систем.
В регионе
23 мая 2023 г. 09:10
ВСУ за сутки уничтожили 480 российских военных, 40 артсистем и 4 крылатых ракет

За сутки ВС Украины ликвидировали в сутки 480 российских военнослужащих, а также вертолет, 4 крылатых ракет и 40 артиллерийских систем.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общее число потерь российской армии с начала боевых действий составило 204 360 человек.

Кроме того, на 23 мая общие потери ВС РФ составили: танки - 3 789 (+4) ед., боевые бронированные машины - 7 419 (+12), артиллерийские системы - 3 318 (+40), РСЗО - 565, средства ПВО - 327, самолеты - 309, вертолеты - 295 (+1), БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 864 (+34), крылатые ракеты - 1 015 (+4), корабли /катера - 18, автомобильная техника и автоцистерны - 6 139 (+10), специальная техника - 433 (+6).

Сообщается, что ВС РФ продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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