ВСУ за сутки уничтожили 17 российских воздушных целей

Украинская армия за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей российских войск – 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.

Украинская армия за предыдущие сутки поразили 17 воздушных целей российских войск – 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"Вооруженные силы Украины перешли к контратакам на отдельных направлениях. Также украинская авиация нанесла удары по военной технике и живой силе противника. Группировки Объединенных сил лишь за сутки отбили семь атак противника. Продолжаются оборонительные операции на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. ВСУ успешно сдерживают противника, на отдельных направлениях украинские войска осуществляют успешные контратаки", - сказано в сообщении.

"В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские войска продолжают обстреливать жилые дома, грабят, похищают и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством", - говорится в сообщении Генштаба.

Группировками Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбито 7 атак, уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автомобильной техники.