ВСУ: За сутки уничтожено 4 российских самолета, 2 БПЛА

Подразделения ВС Украины за сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты.

Подразделения ВС Украины за сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА различных типов и 2 крылатые ракеты.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, за 33 сутки начала боевых действий продолжаются оборонительные операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-восточном направлениях.

"Продолжаются оборонительные бои в районах населенных пунктов Топольское, Каменка, Сухая Каменка. Кроме того, группировки наших войск эффективно сдерживают продвижение противника в направлениях населенных пунктов Гуляйполе и Запорожье. На Авдеевском направлении украинские воины отражают штурмовые действия оккупантов в районе населенного пункта Верхнеторецкое", – отметили в Генштабе.

Кроме того, на Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил за сутки отбито 5 атак противника.

"Украинские воины уничтожили 2 танка, боевую машину пехоты и один автомобиль. Также противник имел потери в живой силе. Данные уточняются", - сказано в сообщении.