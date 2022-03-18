О нас
Аудио новости

ВСУ за сутки уничтожено 14 воздушных целей российских войск

ВСУ за сутки уничтожено 14 воздушных целей российских войск За минувшие сутки четверга, 17 марта, украинская армия частично уничтожила и остановила продвижение вглубь территории страны подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил России. Украинской авиацией и ПВО за сутки сбито
В регионе
18 марта 2022 г. 09:25
ВСУ за сутки уничтожено 14 воздушных целей российских войск

За минувшие сутки четверга, 17 марта, украинская армия частично уничтожила и остановила продвижение вглубь территории страны подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил России. Украинской авиацией и ПВО за сутки сбито 14 воздушных целей противника.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

За предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил ВСУ были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей противника (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

Вместе с тем, украинские военные констатируют что российские войска существенно исчерпали человеческие ресурсы и командование Вооруженных сил РФ вынужденно принимает крайние меры в вопросах комплектования личным составом. "Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики", – сказано в сообщении.

Кроме того, на отдельных временно занятых территориях российские войска пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

"Противник продолжает нести урон. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих Вооруженных сил РФ и наемников участвовать в войне против Украины", – сообщили в Генштабе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna MN: "Rusiyanın 14 hava hədəfi, 7 qırıcısı, 1 helikopteri, 3 PUA-sı vurulub"

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
Похороны Рустама Ибрагимбекова состоятся в Баку
11 марта 2022 г. 17:40
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
Как подействует на азербайджанский рынок медикаментов санкции в отношении России?
12 марта 2022 г. 14:16
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
В Украине погиб военнослужащий-азербайджанец
12 марта 2022 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi