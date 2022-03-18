ВСУ за сутки уничтожено 14 воздушных целей российских войск

За минувшие сутки четверга, 17 марта, украинская армия частично уничтожила и остановила продвижение вглубь территории страны подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил России. Украинской авиацией и ПВО за сутки сбито

За минувшие сутки четверга, 17 марта, украинская армия частично уничтожила и остановила продвижение вглубь территории страны подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил России. Украинской авиацией и ПВО за сутки сбито 14 воздушных целей противника.

Как передает Report, об этом сказано в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

За предыдущие сутки, бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил ВСУ были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей противника (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

Вместе с тем, украинские военные констатируют что российские войска существенно исчерпали человеческие ресурсы и командование Вооруженных сил РФ вынужденно принимает крайние меры в вопросах комплектования личным составом. "Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики", – сказано в сообщении.

Кроме того, на отдельных временно занятых территориях российские войска пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время, проводятся активные поиски и задержания проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации.

"Противник продолжает нести урон. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих Вооруженных сил РФ и наемников участвовать в войне против Украины", – сообщили в Генштабе.