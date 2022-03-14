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ВСУ: За сутки сбиты четыре российских самолета и три вертолета

ВСУ: За сутки сбиты четыре российских самолета и три вертолета За последние сутки ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили четыре российских самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.
В регионе
14 марта 2022 г. 10:14

За последние сутки ВВС Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили четыре российских самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ВСУ в Facebook.

В сообщении говорится о том, что противник не добился значительных успехов в проведении наступательной операции по всем направлениям. Основные усилия противника были направлены на укрепление и сохранение ранее захваченных границ. Сообщались о неоднократных случаях использования противником гражданской инфраструктуры, в том числе религиозных объектов для снаряжения позиций, размещения оружия и военной техники.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказу ВС РФ подчиняться приказам командования. Согласно имеющейся информации, военный лагерь Белгородского военного коменданта размещен на территории Российской Федерации в городе Белгород. Российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из больниц и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся участвовать в боевых действиях, с ними проводятся досудебные учебные мероприятия", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что высшие должностные лице Сил спецопераций Республики Беларусь отказываются от участия в боевых действиях в Украине.

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