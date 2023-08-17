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ВСУ за сутки сбили 16 БПЛА Shahed и две крылатые ракеты

ВСУ за сутки сбили 16 БПЛА Shahed и две крылатые ракеты ВСУ за сутки сбили 16 дронов типа Shahed-136/131 и две ракеты, выпущенные ВС России по территории Украины.
В регионе
17 августа 2023 г. 09:21
ВСУ за сутки сбили 16 БПЛА Shahed и две крылатые ракеты

ВСУ за сутки сбили 16 дронов типа Shahed-136/131 и две ракеты, выпущенные ВС России по территории Украины.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

"В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены 2 ракеты Х-35/Х-59. Кроме того, были уничтожены 16 вражеских БПЛА "Shahed-136/131". 13 из них были выпущены по Одесской и Николаевской областям, а три – по Харькову. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - отметили в Генштабе.

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Версия на английском языке Ukraine shoots down 16 Russian Shahed UAVs
Версия на азербайджанском языке Ukrayna son sutkada Rusiyanın 16 “Shahed” PUA-sını məhv edib

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