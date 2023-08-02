ВСУ вытеснили российскую армию с позиций на юге Авдеевки

Силы обороны Украины успешно вытеснили ВС РФ с позиций на юге Авдеевки.

Силы обороны Украины успешно вытеснили ВС РФ с позиций на юге Авдеевки.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center в Telegram.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", - заявил представитель Генштаба ВС Украины Павел Ковальчук.

Также он сообщил, что на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города. При этом, как отметил Ковальчук, противник "предпринял тщетные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещиевки, а также северо-западнее Курдюмовки".

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.