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ВСУ уже освободили 53 населенных пункта в Херсонской области

ВСУ уже освободили 53 населенных пункта в Херсонской области На Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили уже 53 населенных пункта.
В регионе
2 августа 2022 г. 15:39
ВСУ уже освободили 53 населенных пункта в Херсонской области

На Херсонской области Вооруженные силы Украины освободили уже 53 населенных пункта.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрим в эфире национального телемарафона.

"На сегодня официально уже подтверждено, что освобождены 53 населенных пункта. Мы объявляем информацию исключительно тогда, когда она согласована с Генеральным штабом. Потому что до полного освобождения военные проводят еще определенные действия по разминированию", - сказал он.

Он отметил, что практически вся деоккупированная территория подвергается постоянному обстрелу россиянами жилых домов, объектов инфраструктуры, школ, и положение в этих селах катастрофическое.

"Конечно, людям мы не рекомендуем возвращаться, потому что они подвергают свою жизнь серьезной опасности", - подчеркнул Бутрим.

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