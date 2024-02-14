ВСУ уничтожили на Черном море российский десантный корабль

ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки (ГУР) сегодня утром уничтожили российский десантный корабль "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины - вблизи Алупки.

ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки (ГУР) сегодня утром уничтожили российский десантный корабль "Цезарь Куников". В момент поражения он находился в территориальных водах Украины - вблизи Алупки.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ.

"Вооруженные силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны уничтожили большой десантный корабль - "Цезарь Куников". Корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5". В момент поражения корабль находился в территориальных водах Украины вблизи Алупки", - сказано в сообщении.

В ГУР сообщили, что этот десантный корабль является одним из новейших российских судов. Длина судна составляет 112 метров, ширина - 15 метров. Его экипаж состоит из 87 человек.