ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал

Вооруженные силы Украины нанесли удар по командным пунктам российской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожены несколько сотен оккупантов.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по командным пунктам российской армии в Харьковской области. По предварительной информации, уничтожены несколько сотен военных РФ.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200-300", - сказал Арестович.

Он подчеркнул: "Надо понимать, что это старшие офицеры".

Арестович также прокомментировал информацию о возможном уничтожении начальника штаба ВДВ, генерала А. Д. Симонова, появившуюся в СМИ ранее в субботу.

"По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен", - сказал он.