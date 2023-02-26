ВСУ уничтожили более 600 иранских дронов-камикадзе

Украинские защитники с сентября 2022 года уничтожили более 650 крылатых ракет и более 610 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала территорию Украины.
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"Мы получили зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенитные САУ Gepard и другие системы, которые эффективно работают на нашу Победу. Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов", - отметил Олещук.
По его словам, украинские силы ПВО ожидают получения зенитных ракетных комплексов Patriot и SAMP/T-MAMBA. Они вскоре встанут на защиту украинского неба.