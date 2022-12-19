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ВСУ уничтожили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed

ВСУ уничтожили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed В ночь на 19 декабря ВС России атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Было выпущено около 35 БПЛА, 30 из которых уничтожены ВС Украины.
В регионе
19 декабря 2022 г. 10:48
ВСУ уничтожили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed

В ночь на 19 декабря ВС России атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Было выпущено около 35 БПЛА, 30 из которых уничтожены ВС Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что ударные БПЛА противник запустил с восточного побережья Азовского моря по нескольким городам Украины, в том числе Киев.

"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" противника", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Ukraine intercepts 30 Iranian kamikaze drones

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