ВСУ уничтожили 30 иранских дронов-камикадзе Shahed

В ночь на 19 декабря ВС России атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Было выпущено около 35 БПЛА, 30 из которых уничтожены ВС Украины.

В ночь на 19 декабря ВС России атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136/131". Было выпущено около 35 БПЛА, 30 из которых уничтожены ВС Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что ударные БПЛА противник запустил с восточного побережья Азовского моря по нескольким городам Украины, в том числе Киев.

"Силами и средствами Воздушных сил Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 30 "Шахедов" противника", - говорится в сообщении.