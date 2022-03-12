ВСУ: Уничтожены четыре вертолета, беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34

За сутки, 11 марта, украинские зенитчики и авиация уничтожили четыре вертолета и беспилотник, нанесено до десяти ударов по колоннам российской техники, уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

За сутки, 11 марта, украинские зенитчики и авиация уничтожили четыре вертолета и беспилотник, нанесено до десяти ударов по колоннам российской техники, уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"11 марта группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны техники противника, во время которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе российской армии", – сообщает ВС ВСУ.

Также сообщается, что истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

Отмечается, что зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост-М" и четыре вертолета оккупантов. Информация еще уточняется.

"Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине", – сказано в сообщении.