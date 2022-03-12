О нас
Аудио новости

ВСУ: Уничтожены четыре вертолета, беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34

ВСУ: Уничтожены четыре вертолета, беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34 За сутки, 11 марта, украинские зенитчики и авиация уничтожили четыре вертолета и беспилотник, нанесено до десяти ударов по колоннам российской техники, уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.
В регионе
12 марта 2022 г. 09:55
ВСУ: Уничтожены четыре вертолета, беспилотник и истребитель-бомбардировщик Су-34

За сутки, 11 марта, украинские зенитчики и авиация уничтожили четыре вертолета и беспилотник, нанесено до десяти ударов по колоннам российской техники, уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"11 марта группа тактического назначения в составе бомбардировщиков Су-24м, штурмовиков Су-25, вертолетов Ми-24 армейской авиации совершили до десяти налетов на колонны техники противника, во время которых нанесла мощные ракетно-бомбовые удары по бронированной технике и живой силе российской армии", – сообщает ВС ВСУ.

Также сообщается, что истребительная авиация Воздушных сил ВС Украины на самолетах Су-27 и МиГ-29 при значительном численном преимуществе противника провела до десяти воздушных боев по нескольким направлениям и вернулась без потерь. По вражеским самолетам было выпущено девять ракет "воздух-воздух" средней и малой дальности.

Отмечается, что зенитные ракетные подразделения Бук-М1 и С-300 поразили пять воздушных целей: беспилотный летательный аппарат "Форпост-М" и четыре вертолета оккупантов. Информация еще уточняется.

"Также есть информация от противовоздушной обороны оперативного командования "Север" о поражении российского истребителя-бомбардировщика Су-34 на Черниговщине", – сказано в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Ukraynada məhv edilən hərbi hava texnikasının sayı məlum olub

Другие новости из категории

Президент Туркмениcтана проголосовал на президентских выборах
Президент Туркмениcтана проголосовал на президентских выборах
12 марта 2022 г. 10:41
С. Бердымухаммедов: В случае моей победы Туркменистан продолжит политику нейтралитета
С. Бердымухаммедов: В случае моей победы Туркменистан продолжит политику нейтралитета
12 марта 2022 г. 10:15
Генштаб ВСУ: 31 батальонно-тактическая группа РФ потеряла боеспособность
Генштаб ВСУ: 31 батальонно-тактическая группа РФ потеряла боеспособность
12 марта 2022 г. 09:45
Явка на президентских выборах в Туркменистане за два часа составила 25,24%
Явка на президентских выборах в Туркменистане за два часа составила 25,24%
12 марта 2022 г. 09:18
Зеленский: Через гуманитарные коридоры удалось спасти 71 444 человека
Зеленский: Через гуманитарные коридоры удалось спасти 71 444 человека
12 марта 2022 г. 09:06
В составе Интернационального легиона за Украину воюют граждане 52 стран мира
В составе Интернационального легиона за Украину воюют граждане 52 стран мира
12 марта 2022 г. 08:48
Советник Эрдогана: Позиция Турции в российско-украинской войне - историческая задача
Советник Эрдогана: Позиция Турции в российско-украинской войне - историческая задача
12 марта 2022 г. 02:45
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом
Путин и Лукашенко обсудили переговоры с Киевом
12 марта 2022 г. 00:34
США вводят санкции против жены и детей Пескова
США вводят санкции против жены и детей Пескова
12 марта 2022 г. 00:02
Посольство Турции в Украине переводится из Киева в Черновцы
Посольство Турции в Украине переводится из Киева в Черновцы
11 марта 2022 г. 23:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi