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ВСУ Украины: Российские военные стремятся окружить Киев и ослабить сопротивление

ВСУ Украины: Российские военные стремятся окружить Киев и ослабить сопротивление Основные усилия российских войск сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.
В регионе
4 марта 2022 г. 12:18
ВСУ Украины: Российские военные стремятся окружить Киев и ослабить сопротивление

Основные усилия российских войск сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ.

"Основные усилия российских войск сосредоточены на окружении Киева и ослаблении сопротивления в заблокированных населенных пунктах. Противник исчерпал основную часть оперативных резервов и начал подготовку к переброске дополнительных сил и средств с Южного и Восточного военных округов РФ. Вторые эшелоны и большая часть оперативных резервов группировок оккупантов введены в операцию.

На Волынском направлении противник силами двух БТГр перешел к оборонительным действиям в районах населенных пунктов Полесское и Повара. Не исключается, что оккупант будет осуществлять вооруженные провокации на границе с целью втягивания Вооруженных сил Беларуси в войну против Украины.

На Полесском направлении группировки оккупантов, состоящей из воинских частей Восточного военного округа силами до 15 БТГр проводит наступательную операцию в полосе Казаровичи, Вышгород, Фастов, Обухов, сосредоточение усилий на направлении Бышев, Украинка. В борьбе за границы в районе населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов враг частично потерял наступательный потенциал. Основные силы противника блокированы и остановлены в районе Макарова. Оккупанты отошли от Бучи и аэродрома Гостомель.

На Северском направлении группировка войск Центрального военного округа силами до 14 БТГр, а также 14-го армейского округа Северного флота проводит наступательную операцию в полосе Остер, Зазимье, Березань, Вишенки, сосредоточивая усилия на направлениях Киева. Одновременно враг проводит перегруппировку с целью продолжить наступление в направлении Броваров.

На Слобожанском направлении группировки войск Западного военного округа силами до 16 БТГр проводит наступательную операцию, сосредоточив усилия на направлении Новомосковска. Блокирует Харьков с севера. Захватил Балаклею. Противник не достиг успеха в районе Ахтырки и сосредоточил основные силы в районе Гадяча и Зенькова.

На Донецком направлении группировки врага силами 1-го и 2-го армейских корпусов усиленные семью БТГр из состава 8-й армии продолжает наступательные действия для развития тактического успеха на Новоайдарском, Волновахском и Мариупольском направлениях, вышел до населенного пункта Новоалександровка. Имея значительное преимущество в технике, противник окружил Мариуполь.

На Луганском направлении ведет боевые действия в направлении Старобельска.

На Таврическом направлении противник, силами до 15 БТГр сосредоточил усилия на направлении Николаев – Вознесенск. После перегруппировки и ввода оперативных резервов в составе до БТГр продолжает наступление в направлении Запорожья, частью сил – на Мариуполь. Отмечен ввод в операцию десантно-штурмовых подразделений ВС РФ по направлению на Николаев", - сказано в сообщении.

В Черном море с баз выведена морская группировка российских войск, которые получили задание поражать надводные силы группировки разнородных сил украинских ВМС.

Одновременно противник продолжает подготовку к высадке морского десанта в районах Затока, Черноморск. Прикрытие групп осуществляет отряд кораблей огневой поддержки и ракетная катерная ударная группа.

Для подавления системы противодесантной обороны Украины на черноморском побережье привлечены бомбардировщики Су-24М и зафиксирован сброс кассетных бомб РБК-500. Прикрытие обеспечивали истребители Су-30СМ.

"На всех направлениях противник несет потери, демотивированные оккупанты сдаются в плен и бросают технику. Эти трофеи помогают бить русских захватчиков", - подытожили в штабе.

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