ВСУ: Силы ПВО уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе РФ

Силы ПВО уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе, которые РФ выпустила с северного направления - Брянской области.

Силы ПВО украинской армии уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе, которые РФ выпустила с северного направления - Брянской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

"С 21:10 30 марта по 01:30 31 марта 2023 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров. Ударными дронами-камикадзе российские войска атаковали с северного направления - Брянская область через Сумскую и Черниговскую области", - говорится в сообщении.

Всего уничтожено девять из десяти ударных дронов: один - подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь - силами и средствами воинов Воздушных Сил - зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".