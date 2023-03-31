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ВСУ: Силы ПВО уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе РФ

ВСУ: Силы ПВО уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе РФ Силы ПВО уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе, которые РФ выпустила с северного направления - Брянской области.
В регионе
31 марта 2023 г. 09:47
ВСУ: Силы ПВО уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе РФ

Силы ПВО украинской армии уничтожили 9 из 10 дронов-камикадзе, которые РФ выпустила с северного направления - Брянской области.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Telegram сообщают Воздушные силы ВСУ.

"С 21:10 30 марта по 01:30 31 марта 2023 года противник атаковал Украину ударными беспилотниками "Shahed-136/131". Также в небе зафиксировано до пяти других воздушных целей, предположительно воздушных шаров. Ударными дронами-камикадзе российские войска атаковали с северного направления - Брянская область через Сумскую и Черниговскую области", - говорится в сообщении.

Всего уничтожено девять из десяти ударных дронов: один - подразделением ПВО Сухопутных войск и восемь - силами и средствами воинов Воздушных Сил - зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток".

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Версия на английском языке Ukraine intercepts 9 Shahed drones, repels more than 80 attacks over past 24 hours – General Staff 
Версия на азербайджанском языке Ukrayna BQ: "Son sutkada Rusiyanın İran istehsalı olan 9 PUA-sı vurulub, 80-dən çox hücumu dəf edilib"

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