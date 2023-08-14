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ВСУ сбили российский вертолет на Бахмутском направлении

ВСУ сбили российский вертолет на Бахмутском направлении Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении.
В регионе
14 августа 2023 г. 11:59
ВСУ сбили российский вертолет на Бахмутском направлении

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 на Бахмутском направлении.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука.

"Установлен тип уничтоженного вертолета в 5:00 14 августа 2023 года. Это вражеский ударный вертолет Ка-52", - сообщил Олещук.

Между тем, представитель ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сообщил о том, что вертолет был уничтожен с помощью зенитной управляемой ракеты.

Отметим, что вертолет Ка-52 предназначен для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. Он способен поражать бронированную и небронированную технику, а также воздушные цели.

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