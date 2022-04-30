ВСУ: С территории Беларуси в сторону Украины развернуты российские ОТРК "Искандер-М"

В Украине не исключают осуществления противником провокаций в районах на границе с Беларусью.

В Украине не исключают осуществления противником (РФ - ред.) провокаций в районах на границе с Беларусью.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВСУ, в Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси и далее выполняют задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

"Не исключается осуществление противником провокаций в приграничных районах. Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины", - отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, на территории Беларуси к этому времени развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения Воздушно-космических сил РФ и далее базируются на определенных аэродромах.

Кроме того, на Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и инфраструктуры в приграничных с РФ районах Украины, а также в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.