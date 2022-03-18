ВСУ: Российские войска уже потеряла в Украине 14,2 тыс. личного состава

Боевые потери российской армии в Украине с начала военных действий 24 февраля по состоянию на утро 18 марта составили около 14 тыс. 200 человек личного состава.

Боевые потери российской армии в Украине с начала военных действий 24 февраля по состоянию на утро 18 марта составили около 14 тыс. 200 человек личного состава.

Как передает Report, об этом сообщается в Facebook Генштаба ВС Украины.

За этот период РФ также потеряла 450 танков, 1 448 боевых бронированных машин, 205 артиллерийских систем, 72 реактивных системы залпового огня, 43 средства противовоздушной обороны, 93 самолета и 112 вертолетов.

Кроме того, противник потерял 879 единиц автомобильной техники, 3 судна, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами, 12 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 11 единиц специальной техники.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.