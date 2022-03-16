ВСУ: Российская армия несет потери и отступает на отдельных направлениях

Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление.

Вооруженным силам Украины удалось нанести сокрушительные удары по группировкам российских войск на временно занятых территориях Украины и на отдельных направлениях перейти в контрнаступление.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

По итогам предыдущих суток, за счет действий противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ было уничтожено три самолета (два из них Су-34). Кроме того, сбит один вертолет, три БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты. Дополнительная информация сейчас уточняется.

Авиация Воздушных сил Украины продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. Было совершено 9 авианалетов на колонны техники и скопление российских войск.

В то же время ВС России продолжают нанесение ракетно-бомбовых ударов по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

"Противник продолжает нести потери и отступает на отдельных направлениях. Основные усилия оккупантов сосредоточены на закреплении и удержании ранее занимаемых рубежей и районов обороны", - отметили в Генштабе.