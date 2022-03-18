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ВСУ: РФ планирует перебросить в Украину подразделения из базы в Армении

ВСУ: РФ планирует перебросить в Украину подразделения из базы в Армении Российская Федерация планирует перебросить на войну против Украины отдельные подразделения с российской базы в Армении.
В регионе
18 марта 2022 г. 22:11
ВСУ: РФ планирует перебросить в Украину подразделения из базы в Армении

Российская Федерация планирует перебросить на войну против Украины отдельные подразделения с российской базы в Армении.

Как передает Report, об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Продолжая попытки восстановить боеспособность отдельных подразделений, участвующих в боевых действиях, военное руководство Российской Федерации планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы в Армении", - отмечается в сообщении.

Отдельно сказано, что подтверждаются факты отказа отдельных военнослужащих РФ от участия в боевых действиях, что обусловлено низким уровнем морально-психологического состояния российских оккупантов после столкновений с украинскими силами обороны.

"Так, в частности, в пункте постоянной дислокации 20-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, около 130 военнослужащих РФ отказались от участия в боевых действиях", - сказано в информации.

В Генштабе отмечают, что личный состав противника деморализован, участились случаи суицидов и самокалечения.

"Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от исполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ полковника Вадима Панькова. Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля", - заявляет Генштаб ВСУ.

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