ВСУ разыскивают особо опасных террористов с пометкой V

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V.

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ВСУ, это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева.

"Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение. Это очень важно! Слава Украине", - говорится в заявлении ВСУ.