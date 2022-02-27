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ВСУ разыскивают особо опасных террористов с пометкой V

ВСУ разыскивают особо опасных террористов с пометкой V Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V.
В регионе
27 февраля 2022 г. 15:28
ВСУ разыскивают особо опасных террористов с пометкой V

Украинские военные разыскивают колонну вражеской техники, обозначенную буквой V.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ВСУ, это особо опасные террористы, прибывшие в Украину со специальной задачей. Техника двигается в сторону Киева.

"Очень важно. Обращаемся ко всем гражданам Киевской области и Киева! Все, кто видел, зафиксировал, знает место нахождения этой колонны, срочно предоставить данные украинским защитникам, или по возможности не разрешить их дальнейшее перемещение. Это очень важно! Слава Украине", - говорится в заявлении ВСУ.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın göndərdiyi xüsusi təhlükəli terrorçuları axtarır

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