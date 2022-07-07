Генштаб: ВСУ разгромили группу российских диверсантов

ВСУ разгромили группу российских диверсантов и отбили штурм в районе Добрянки.

ВСУ разгромили группу российских диверсантов и отбили штурм в районе Добрянки.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на Южнобугском направлении российские войска сосредоточили усилия по продвижению подразделений Сил обороны Украины, вели обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Лиманы, Посад-Покровское, Прибугское, Мирное, Котлярево и Благодатное.

"В районе Добрянки наши воины почти полностью уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника и успешно отбили вражеский штурм противника, последовавший за этим", - говорится в сообщении.