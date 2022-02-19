ВС Украины проводят масштабные учения по всей стране

Военные тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым

На военных полигонах по всей территории Украины, в максимально приближенных к боевым условиях продолжаются мероприятия подготовки военных частей и подразделений к выполнению задач по назначению.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что все спланированные тренировки и учения должны повысить уровень обученности и профессиональной подготовки личного состава. Также военные получили возможность отработать взаимодействие с подразделениями как национальных Вооруженных Сил и других составляющих сил обороны и безопасности государства.

"Прежде всего, подразделения совершенствуют способности обороны, противовоздушного прикрытия подразделений, военных объектов и объектов гражданской инфраструктуры, действий противодесантных и противотанковых резервов, а также огневого поражения условного противника", - отметил Наев.