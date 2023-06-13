О нас

ВСУ продвинулись по трем направлениям, освободив 7 населенных пунктов

ВСУ продвинулись по трем направлениям, освободив 7 населенных пунктов ВС Украины успешно продвигаются сразу на трех направлениях - на Бахмутском, Торецком и Бердянском. Освобождены 7 населенных пунктов.
В регионе
13 июня 2023 г. 12:15
ВСУ продвинулись по трем направлениям, освободив 7 населенных пунктов

ВС Украины успешно продвигаются сразу по трем направлениям - на Бахмутском, Торецком и Бердянском. Освобождены 7 населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

В частности, под контроль украинских сил обороны вернулись: Лобково, Левадное, Новодаровка (Запорожская область); Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

По его словам, за неделю в ходе ведения активной наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах: продвижение группировки Сил обороны Украины составило 6,5 км, а площадь освобожденной земли на восточном и южном направлениях - более 100 кв. км.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Spokesman: Ukrainian army advancing in directions of Bakhmut, Toretsk and Berdyansk
Версия на азербайджанском языке Sözçü: "Ukrayna ordusu Baxmut, Toretsk və Berdyansk istiqamətlərində irəliləyir"

Самое читаемое

Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi