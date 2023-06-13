ВСУ продвинулись по трем направлениям, освободив 7 населенных пунктов

ВС Украины успешно продвигаются сразу на трех направлениях - на Бахмутском, Торецком и Бердянском. Освобождены 7 населенных пунктов.

ВС Украины успешно продвигаются сразу по трем направлениям - на Бахмутском, Торецком и Бердянском. Освобождены 7 населенных пунктов.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева.

В частности, под контроль украинских сил обороны вернулись: Лобково, Левадное, Новодаровка (Запорожская область); Нескучное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное (Донецкая область).

По его словам, за неделю в ходе ведения активной наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах: продвижение группировки Сил обороны Украины составило 6,5 км, а площадь освобожденной земли на восточном и южном направлениях - более 100 кв. км.