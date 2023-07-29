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ВСУ приняли меры для защиты украинских портов

ВСУ приняли меры для защиты украинских портов Силы обороны Украины приняли меры по защите портовой инфраструктуры.
В регионе
29 июля 2023 г. 12:32
ВСУ приняли меры для защиты украинских портов

Силы обороны Украины приняли меры по защите портовой инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил представитель Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк.

По ее словам, принятые меры должны обеспечить максимальную работу ПВО.

"Надеемся, что принятые меры будут достаточно эффективными, но наблюдая за тем, что противник взял определенную паузу, можно сделать вывод, что он готовится к следующим атакам", - объяснила Гуменюк.

Отметим, что после выхода России из "зернового соглашения" украинская сторона заявила о том, что ВС РФ начали подвергать обстрелам порты Украины, в частности зерновые терминалы. Так, в ночь на 27 июля нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате этого погиб один человек.

Минобороны Великобритании также предупредила о том, что российская сторона может попытаться перехватывать коммерческие суда в Черном море после срыва "зерновой сделки".

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