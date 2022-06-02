ВСУ потопили два десантных катера россиян в Черном море

Украинские военные на юге страны в результате боев уничтожили 21 военнослужащих РФ, атаковали три полевых склада боеприпасов врага и потопили два скоростных десантных катера.

Украинские военные на юге страны в результате боев уничтожили 21 военнослужащего РФ, атаковали три полевых склада боеприпасов врага и потопили два скоростных десантных катера.

Как передает Report, об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь" в Facebook .

Катера российские военные скрыли в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионной-разведывательных действий.

Кроме того, ВСУ уничтожили: по одной зенитной и самоходной артиллерийской установки, а также 4 танка Т-72, 4 единиц бронированной и автомобильной техники, 3 БПЛА.