О нас

ВСУ потопили два десантных катера россиян в Черном море

ВСУ потопили два десантных катера россиян в Черном море Украинские военные на юге страны в результате боев уничтожили 21 военнослужащих РФ, атаковали три полевых склада боеприпасов врага и потопили два скоростных десантных катера.
В регионе
2 июня 2022 г. 08:48
ВСУ потопили два десантных катера россиян в Черном море

Украинские военные на юге страны в результате боев уничтожили 21 военнослужащего РФ, атаковали три полевых склада боеприпасов врага и потопили два скоростных десантных катера.

Как передает Report, об этом говорится в сводке оперативного командования "Південь" в Facebook.

Катера российские военные скрыли в Днепро-Бугском лимане в готовности к отработке диверсионной-разведывательных действий.

Кроме того, ВСУ уничтожили: по одной зенитной и самоходной артиллерийской установки, а также 4 танка Т-72, 4 единиц бронированной и автомобильной техники, 3 БПЛА.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine Army destroys Russia's two landing craft

Самое важное

Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки Нефть и газ Каспия
ФотоИльхам Алиев принял участие в церемонии открытия 27-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия"
1 июня 2022 г. 23:20
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
ВР: Добыча с новой платформы на АЧГ начнется в конце будущего года
1 июня 2022 г. 19:04
Асланбейли : Оценка запасов для проекта Шах Дениз-3 может начаться до конца года
Асланбейли : Оценка запасов для проекта "Шах Дениз-3" может начаться до конца года
1 июня 2022 г. 18:29
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
Лидер США: Азербайджан играет ключевую роль в содействии стабилизации энергобезопасности Европы
1 июня 2022 г. 13:45
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
Байден: США продолжают оставаться верным партнером Азербайджана
1 июня 2022 г. 13:26
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
Джозеф Байден направил письмо Ильхаму Алиеву
1 июня 2022 г. 13:23
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
1 июня 2022 г. 12:00
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
Президент: Потребность в азербайджанском газе резко возросла
1 июня 2022 г. 10:54
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
Армения обстреляла позиции Азербайджана на госгранице
1 июня 2022 г. 08:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi