ВС Украины заявили о переходе в контрнаступление на некоторых направлениях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 20 дней борьбы наших бойцов с российскими оккупантами.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 20 дней противостояния военным действиям России в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, он написал на своей странице в Facebook, ВСУ выполняют поставленные задачи.

"Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", - заявил он.

Также Залужный добавил, что украинские военные несут потери. Но они в несколько раз меньше, чем у противника. Он выразил соболезнование семьям погибших военнослужащих.