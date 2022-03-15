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ВС Украины заявили о переходе в контрнаступление на некоторых направлениях

ВС Украины заявили о переходе в контрнаступление на некоторых направлениях Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 20 дней борьбы наших бойцов с российскими оккупантами.
В регионе
15 марта 2022 г. 16:12
ВС Украины заявили о переходе в контрнаступление на некоторых направлениях

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 20 дней противостояния военным действиям России в этой стране.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, он написал на своей странице в Facebook, ВСУ выполняют поставленные задачи.

"Мы остановили агрессора, развернули части резерва и на определенных направлениях переходим в контрнаступление", - заявил он.

Также Залужный добавил, что украинские военные несут потери. Но они в несколько раз меньше, чем у противника. Он выразил соболезнование семьям погибших военнослужащих.

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Версия на английском языке Ukraine’s Armed Forces start counteroffensive in some areas
Версия на азербайджанском языке Baş komandan: "Ukrayna Silahlı Qüvvələri əks-hücuma keçir"

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