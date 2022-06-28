ВСУ отразили наступления ВС России сразу на четырех направлениях

Вооруженные силы Украины отразили атаку противника на четырех направлениях, в частности на Харьковском, Славянском, Лисичанском и Запорожском направлениях.

Вооруженные силы Украины отразили атаку противника на четырех направлениях, в частности на Харьковском, Славянском, Лисичанском и Запорожском направлениях.

Как передает Report со ссылкой на Генерального штаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях ВС Беларуси отмечается проведение плановой тренировки по привлечению узлов связи пунктов управления.

На Северском направлении противник нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Стариковое, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области. Провел воздушную разведку позиций наших войск БПЛА типа Орлан-10 в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений cил обороны.

Противник нанес авиаудары в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова. Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка - Залиман. Оккупанты отошли.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Осуществил обстрелы позиций наших войск по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили противника назад.

На Краматорском направлении активных действий ВС РФ не вели, совершили артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка. Провтивник ведет штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются. Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем - вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко. Наши воины отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Противник с потерями отошел.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях. С целью недопущения перегруппировки подразделений сил обороны производил огненное поражение подразделений наших войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Ударная авиация Воздушных сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов. Также наши войска продолжают успешное выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач", - сказано в сообщении.