ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области

ВС Украины деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

ВС Украины деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Как передает Report, об этом заявил заместителя руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Херсонщина - деоккупировано 88 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Он отметил, что на территории этих населенных пунктов проживают 11 827 мирных жителей. "Им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Также восстанавливаются объекты жизнеобеспечения", - подчеркнул он.

"Продолжается расчистка дорог, восстанавливается мобильная связь", - добавил Тимошенко.