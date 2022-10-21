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ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области ВС Украины деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.
В регионе
21 октября 2022 г. 16:41
ВСУ освободили уже 88 населенных пунктов в Херсонской области

ВС Украины деоккупировали уже 88 населенных пунктов в Херсонской области.

Как передает Report, об этом заявил заместителя руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Херсонщина - деоккупировано 88 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Он отметил, что на территории этих населенных пунктов проживают 11 827 мирных жителей. "Им оказывается необходимая гуманитарная помощь. Также восстанавливаются объекты жизнеобеспечения", - подчеркнул он.

"Продолжается расчистка дорог, восстанавливается мобильная связь", - добавил Тимошенко.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətində indiyədək 88 yaşayış məntəqəsini azad edib

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