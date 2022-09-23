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ВСУ освободили село в Донецкой области и вернули контроль над позициями возле Бахмута

ВСУ освободили село в Донецкой области и вернули контроль над позициями возле Бахмута ВС Украины в Донецкой области освободили село Яцковка. Также вернули контроль над позициями возле Бахмута.
В регионе
23 сентября 2022 г. 15:21
ВСУ освободили село в Донецкой области и вернули контроль над позициями возле Бахмута

ВС Украины в Донецкой области освободили село Яцковка. Также вернули контроль над позициями возле Бахмута.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил на брифинге замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В ходе проведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка", - сказал он.

Громов отметил, что ситуация на Бахмутском направлении сложная, однако контролируемая. Российские военные продолжают обстрелы и пытаются оттеснить украинских военнослужащих. ВС РФ планируют оцепить Бахмут, однако ВСУ держат оборону. "В то же время нашим героям удалось восстановить ранее утраченные позиции ВСУ южнее Бахмута", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces liberate village in Donetsk region, regain control over positions near Bakhmut

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