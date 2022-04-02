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ВСУ освободили полностью Киевскую область Украины

ВСУ освободили полностью Киевскую область Украины Украинские военнослужащие полностью освободили от российских войск территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.
В регионе
2 апреля 2022 г. 22:16
ВСУ освободили полностью Киевскую область Украины

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских войск территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - заявила Маляр.

Как известно, в освобожденной от захватчиков Буче украинские правоохранители начали зачистку. Силовики и взрывотехники проверят каждый двор, чтобы найти все "сюрпризы", которые оставили за собой российские оккупанты.

Напомним, вчера сообщалось, что украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Военные продолжали продвигаться вперед.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu Kiyev vilayətini Rusiya hərbçilərindən azad edib

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