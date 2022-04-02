ВСУ освободили полностью Киевскую область Украины

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских войск территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

Украинские военнослужащие полностью освободили от российских войск территорию Киевской области. Украинские Вооруженные силы вернули под контроль Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты.

Как передает Report, об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область - освобождены от захватчика", - заявила Маляр.

Как известно, в освобожденной от захватчиков Буче украинские правоохранители начали зачистку. Силовики и взрывотехники проверят каждый двор, чтобы найти все "сюрпризы", которые оставили за собой российские оккупанты.

Напомним, вчера сообщалось, что украинская армия освободила более 30 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Военные продолжали продвигаться вперед.