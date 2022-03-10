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ВСУ освободили город вблизи Харькова

ВСУ освободили город вблизи Харькова Вооруженные силы Украины вытеснили российских войск из Дергачей в Харьковской области. В настоящий момент полностью контролируют территорию.
В регионе
10 марта 2022 г. 00:16
ВСУ освободили город вблизи Харькова

Вооруженные силы Украины вытеснили российских войск из Дергачей в Харьковской области. В настоящий момент полностью контролируют территорию.

Как передает Report, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вооруженные силы Украины вытеснили российских войск из Дергачей и полностью контролируют территорию. Там уже длительное время ведутся активные бои. Русские пытались окружить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление", - отметил он.

По словам Синегубова, среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля.

Украинские военные потерь не понесли.

"Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным силам Украины", - подчеркнул председатель ОВА.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Silahlı Qüvvələri Xarkov yaxınlığındakı Derqaçi şəhərini azad edib

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