ВСУ освободили город вблизи Харькова

Вооруженные силы Украины вытеснили российских войск из Дергачей в Харьковской области. В настоящий момент полностью контролируют территорию.
Как передает Report, об этом заявил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Вооруженные силы Украины вытеснили российских войск из Дергачей и полностью контролируют территорию. Там уже длительное время ведутся активные бои. Русские пытались окружить город. Но наши военные отбили противника и перешли в контрнаступление", - отметил он.
По словам Синегубова, среди потерь техники врага - 2 танка и 2 бронированных автомобиля.
Украинские военные потерь не понесли.
"Мы на своей земле и будем защищать каждый сантиметр! Слава Вооруженным силам Украины", - подчеркнул председатель ОВА.